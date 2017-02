Lovitura pentru Contra: un titular s-a accidentat si rateaza meciul cu Steaua! Cand intra Rivaldinho

Cosmin Contra a pierdut un jucator important in victoria cu Craiova de aseara.

Dielna a avut un debut apreciat la Dinamo si era titular in echipa lui Contra, insa in timpl meciului cu Craiova a suferit o microleziune fibrilara si va sta pe bara 3 saptamani, informeaza Gazeta Sporturilor. Asta inseamna ca francezul adus de Mutu in Stefan cel Mare va rata meciul decisiv cu Pandurii pentru calificarea in play-off, dar si returul cu Steaua din Cupa Ligii in care Dinamo apara succesul cu 4-1 din decembrie.

Contra a anuntat in schimb ca se va baza pe Rivaldinho de la meciul cu Steaua. "Sper sa joace 30 de minute", a spus noul antrenor al lui Dinamo.