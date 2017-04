Lovitura MORTALA pentru Steaua! Gigi Becali poate pierde PARIUL lui de 1 milion de euro! Ce jucator poate pleca in vara

Jucatorului i s-a dublat cota dupa ce s-a transferat la Steaua.

Steaua risca sa-l piarda gratis in vara pe Wilfied Moke! Fundasul central de 29 de ani a venit vara trecuta de la FC Voluntari in schimbul a 150.000 de euro si a devenit unul dintre jucatorii de baza din echipa lui Laurentiu Reghecampf. Patronul echipei, Gigi Becali, spunea la venirea lui Moke ca este un pariu personal aducerea jucatorului nascut in Congo.

Adus sa joace in linia de mijloc, Moke a fost reprofilat si formeaza cuplu de fundasi central cu Balasa in acest moment - Steaua a primit un singur gol in ultimele 4 meciuri in care au jucat cei doi, cel din egalul cu Viitorul.

Adus in acelasi timp cu Jakolis si Stancioiu, Moke mai are contract cu Steaua doar pana pe 30 iunie, conform Transfermarkt. El a marcat un singur gol in Liga 1 in partida cu ASA Targu Mures. A jucat in 24 de partide, fiind titular in 21 dintre acestea. N-a ratat niciun meci din playoff, fiind titular si integralist de fiecare data. Cota lui a crescut mult de la venirea la Steaua, ajungand sa fie evaluat la 1 milion de euro!