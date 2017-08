Lovitura incredibila primita de Sumudica de la Rapid! Ce raspuns i-au dat

Marius Sumudica ar fi vrut ca fiul sau, fost atacant la Astra, sa contribuie la promovarea echipei in liga a 3-a.

Sumudica l-a propus pe Marius Jr la nou-creata Academia Rapid, echipa condusa de Niculae si Pancu pe banii primariei Sectorului 1. Raspunsul l-a socat: "Avem alte solutii, nu ne intereseaza!"



Marius Sumudica Jr. s-a aflat anul trecut in lotul echipei mari, dar a jucat la satelitul din C. Marius Jr. A marcat de 11 ori in sezonul precedent.



"Nu le port pica celor de la Rapid, probabil au solutii mai bune si asta a fost decizia lor", a comentat Sumudica la Digisport.