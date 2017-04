Final de era la CFR? Presa clujeana anunta ca Muresan va pleca la vara. Prima reactie a conducerii: "Nu va pleca in nicun caz"

UPDATE | Contactati de ProTV si Sport.ro, conducatorii CFR-ului au negat informatia publicata in presa locala. Marian Bagacean spune ca Iuliu Muresan "nu va pleca in niciun caz de la CFR".



In revenire dupa cativa ani in care a intrat intr-un con de umbra, fosta campioana CFR Cluj va trece la vara printr-o foarte importanta schimbare la nivel administrativ. Iuliu Muresan va parasi echipa dupa 15 ani.

CFR Cluj are, cel putin in acte, un nou patron, iar iesirea din insolventa este tot mai aproape. In reconstructie dupa cativa ani in care nu a mai avut forta sa se lupte la campionat, CFR va avea insa parte de o vara foarte incinsa, noteaza publicatia clujeana Actual De Cluj.

Potrivit sursei citate, Iuliu Muresan va parasi clubul din Gruia dupa 15 ani in care a fost presedinte, locul sau urmand sa fie luat de un alt om de incredere al lui Arpad Paszkany.

Actual De Cluj scrie ca Arpad Paszkany este in continuare conducatorul "din umbra" al CFR-ului, chiar daca oficial clubul a fost preluat de Marian Bagacean. Cel din urma are legaturi cu alti doi oameni de afaceri apropiati lui Paszkany, Ioan Varga si Abris Lelbach.

Pe langa Bagacean, la CFR ar putea "ateriza" si Florin Ciorca, un alt om de incredere al lui Paszkany. Ciorca a fost administrator in cele mai mari firme detinute de afacerist, iar de numele sau se leaga si un dosar instrumentat de DNA, dupa ce procurorii au anchetat faptul ca Radu Mazare i-a cerut lui Arpad Paszkany suma de un milion de euro in schimbul eliberarii documentatiilor de urbanism necesare construirii unui mall in orasul Constanta. Ciorca a fost martor in acel dosar.

De altfel, mai noteaza Actual de Cluj, Ciorca este si cel care a negociat cu Ciprian Deac noul angajament al jucatorului.

In fine, publicatia clujeana mai noteaza ca Ciorca va indeplini functia de presedinte, in timp ce Ioan Varga va fi director executiv. Fostul jucator Bogdan Mara va fi si el cooptat in functia de director sportiv.