Lovitura de ZECI de milioane pregatita pentru Becali! Anunt de ultima ora in razboiul cu CSA

"Becali trebuie sa se pregateasca sa plateasca prejudiciul", anunta CSA Steaua.

Armata e sigura ca va avea castig de cauza in fata instantei, care e asteptata sa-l oblige pe Becali la plata unor despagubiri uriase pentru ca s-a folosit ilegal de marca Steaua.

Faptul ca tribunalul a respins exceptia dreptului la actiune pe care au cerut-o avocatii FCSB e vazut de CSA drept un indiciul clar ca procesul va fi castigat de Armata.

Conform evaluarii facute de firma angajata de clubul Armatei, Becali ar trebui sa plateasca despagubiri de 35,6 milioane de euro! Suma reprezinta despagubiri pentru utilizarea fara drept a numelui Steaua in ultimii 10 ani.

"Am urmat pasii logici si legali pana sa chemam in instanta FCSB pentru despagubiri, am solicitat o evaluare a marcii, abia apoi am intentat proces si am stabilit acea suma de aproape 36 de milioane de euro. Era absolut normal ca judecatorii sa respinga exceptia FCSB, din acest moment e clar ca vom castiga, Becali sa se pregateasca sa achite banii", sunt citate surse din clubul armatei in Gazeta Sporturilor.

"Prejudiciul a existat si mai continua si astazi. Si acum pe site-ul si pe pagina de Facebook a FCSB este scris in continuare Steaua Bucuresti, desi asa ceva nu e legal. Li s-a interzis folosirea acestui nume", adauga sursele Gazetei.