Lovitura de gratie cu care Dinamo incheie campania de transferuri: un jucator care a luat 5 TITULURI cu Ajax si PSV se antreneaza sub comanda lui Contra

Dinamo este pe cale sa bifeze ultima achizitie importanta a verii. Formatie alb-rosie a gasit o varianta pentru ofensiva - un fotbalist care a castigat 5 titluri ale Olandei cu PSV Eindhoven si Ajax Amsterdam.

Dinamo il are in aceasta perioada la antrenamente pe fotbalistul Ismail Aissati, fost la PSV si Ajax, jucator cu 5 titluri ale Olandei in palmares.

Aissati, ajuns la 29 de ani, se afla in probe dupa ce s-a despartit de turcii de la Alanyaspor. George Ogarari, care l-a avut coechipier la Ajax, l-a recomandat si el.

"L-am sfatuit pe Contra sa il pastreze pe Aissati, un jucator de mare calitate, tehnic si cu caracter foarte bun. Sper sa il si semneze. Cu siguranta este un jucator care, din pacate, nu a jucat in ultima perioada din cauza accidentarilor, dar care, daca este in conditie fizica buna, poate sa aduca un plus oricarei echipe", a spus George Ogararu, citat de ProSport.

Aissati a fost considerat unul dintre cei mai talentati jucatori ai generatiei sale in Olanda. Acesta are origini marocane si a mai trecut pe la Twente, Vitesse, Antalyaspor si Terek Groznyi. El a evoluat de 17 ori pentru nationala U21 a Olandei si de 2 ori pentru cea mare a Marocului.