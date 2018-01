LOVITURA data de Dan Petrescu, laudata de italieni: "E pregatit sa devina un star international!" Super-jucatorul care poate fi urmatorul mare transfer al Romaniei

CFR Cluj s-a intarit in pauza de iarna. Dan Petrescu a adus cinci jucatori, fotbalisti alaturi de care spera sa castige titlul.

Valentin Costache a fost prima mutare a ardelenilor. Fotbalistul s-a inteles cu CFR Cluj cu cateva etape inainte de finalul primei parti a sezonului. Italienii de la Tuttomercatoweb ii lauda pe clujeni pentru acest transfer si il compara pe jucatorul venit de la Dinamo cu Fredrik Ljungberg.

"Valentin Costache a devenit rapid un jucator fundamental pentru Cluj, in ciuda faptului ca are doar 19 ani. Se aseamana cu Ljungberg, nu atat din punct de vedere al personalitatii, cat din punct de vedere al stiintei tactice. A crescut constant si a urcat rapid in topul celor mai buni tineri jucatori romani si este pregatit sa devina un star international, depasind granitele Romaniei", scriu italienii.

Dinamo si CFR Cluj s-au inteles asupra transferului lui Costache cu patru etape inainte de finalul primei parti a campionatului. Ardelenii au platit 700.000 de euro pentru achizitia tanarului fotbalist.