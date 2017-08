Lotul Stelei arata fabulos dupa ultimele transferuri. Echipa de rezerve a lui Dica se poate bate oricand la play-off

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Steaua i-a luat azi pe Benzar si Nedelcu. Cei doi jucatori de la Viitorul vor intra direct in prima echipa a lui Dica, de unde vor disparea in schimb Enache si Larie.

Dica a declarat ca mai are nevoie de 2 fundasi centrali si un mijlocas la inchidere pentru a avea echipa completa, si azi i-a primit pe Benzar si Nedelcu, ultimul putand fi folosit si fundas central.

Prima echipa a Stelei ii va contine pe Nita in poarta, Balasa si Nedelcu in centrul defensivei, cu Benzar si Momcilovici pe benzi, Pintilii si Morais la inchidere, si Teixeira, Budescu si Tanase in spatele varfului Alibec.

Echipa a doua insa va cuprinde cateva nume care ar fi titulari la orice echipa din Liga I. Larie, inclus de LPF in echipa sezonului trecut, Enache, jucator de nationala, Gnohere cel care il ameninta pe Alibec ca ii fura locul in prima echipa si Golofca, perla luata de la Botosani, sunt numele cele mai importante avute de Dica la dispozitie.

Cum va arata echipa de rezerve:

Stancioiu - Pleasca, Larie, Momcilovic, Filip - Achim, Popescu - Enache, Golofca, De Amorim - Gnohere