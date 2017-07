LIVE-ul verii pe Facebook cu brazilianul Eric: "Iubire, mai stii cand am iesit la o cafea!" / "Sezi, ma, nebunule!" :)) VIDEO

Brazilianul Eric si-a luat adio de la Gaz Metan. Ultima vizita medicala a fost de poveste.

"Astazi se termina o istorie la clubul acesta. Am zambit, am plans si am trait la maxim fiecare meci jucat aici!", e mesajul cu care brazilianul Eric si-a luat adio de la fanii Gazului.

Ultima vizita medicala, facuta in aceasta vara, a fost una de poveste. LIVE-ul facut pe Facebook arata legatura fantastica dintre fotbalistul brazilian si comunitate.

Glumele lui Eric au fost oprite brusc de doctorita: "Sezi, ma, nebunule! Hai ca nu facem treaba asa." :) Filmuletul mai jos.





Mijlocasul de 31 de ani si-a incheiat contractul cu Gaz Metan si asteapta oferte, chiar si din Liga I.