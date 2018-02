Primul mare derby al anului: Steaua - CFR, ora 20:45! Doua vesti proaste si una buna pentru Dica: revenire de ultim moment in primul "11" si alegerea din atac

Steaua - CFR, derby-ul etapei, se joaca in aceasta seara, ora 20:45.



Partida dintre primele doua clasate le va arata ardelenilor cat de pregatiti sunt pentru lupta la baioneta din play-off, iar pentru stelisti este ultimul mare test inaintea meciului cu Lazio din Europa League.

Dica nu are niciun atacant pentru acest meci. Atat Gnohere, cat si Alibec sunt suspendati si, cel mai probabil, antrenorul Stelei se va baza pe Florin Tanase in atac. Vestea buna pentru Dica este revenirea lui Planic. Fundasul central nu a mai jucat din noiembrie si ar putea fi titular, alaturi de Gaman, in centrul apararii.

Echipele probabile:



Steaua: Vlad - Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Popescu - Teixeira, Budescu, Cristi Tanase - Florin Tanase

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Djokovic, Hoban, Culio - Ionita, Tucudean, Deac