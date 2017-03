Lipa: "Cum sa-i ceri voie lui Badea sa faci stadion? Badea are datorii de 2 mil € catre CS Dinamo!

Elisabeta Lipa, fostul comandant al CS Dinamo, este contrariata de faptul ca statul roman trebuie sa ceara voie societatii lui Nicolae Badea, SC FC Dinamo Bucuresti, pentru a moderniza stadionul din Stefan cel Mare.

Fosta mare sportiva explica ca aceasta entitate a incalcat flagrant conditiile de asociere: nu mai detine echipa de fotbal, cedata intre timp lui Ionut Negoita, din 2010 este in insolventa, nu a mai achitat nicio datorie de trei ani de zile si a „uitat” sa plateasca 2 milioane de euro catre clubul sportiv.

„Lucruri in privinta Stadionului Dinamo sunt incurcate, dar sunt foarte simple. CS Dinamo are o Hotarare de Guvern de asociere cu SC FC Dinamo al lui Nicolae Badea, de exploatare a bazei in comun. In care clubul lui Badea are obligatia, pentru ca atunci acea societate avea echipa si incasari, sa faca CS Dinamo beneficiara a incasarilor. La toate meciurile, dupa ce isi faceau gestiunea, toate incasarile trebuiau sa se imparta 50-50 intre CS Dinamo si SC FC Dinamo. Ceea ce nu s-a intamplat niciodata, nu am incasat niciun ban. Acest contract de asociere spune ca SC FC Dinamo are obligatia lunara sa dea aceasta cota de asociere, dar nu mai putin de 3.500 de euro. Adica ai sau nu ai activitate, dar mie trebuie sa imi dai 3.500 de euro. Aceasta cota de asociere nu cred ca au platit-o cam in ultimii 3 ani de zile. Nu mai zic ca pe parcursul acestei asocieri clubul de fotbal a acumulat datorii catre CS Dinamo in jur de 2 milioane de euro pentru neplata utilitatilor si a altor obligatii si ne judecam pe treaba asta”, a dezvaluit Lipa pentru Sport.ro.

Fostul comandant al CS Dinamo spune ca, conform actelor, SC FC Dinamo exploateaza baza sportiva in comun, pentru ca are obiectul de activitate echipa de fotbal, pe care insa nu o mai detine de cativa ani.

„Printr-un act aditional Badea a vandut aceasta echipa clubului de fotbal al lui Negoita. Societatea lui Badea este in insolventa din 2010, nu stiu si insolventa sta cat iti da voie sa te reorganizezi si sa te reasezi. Acum ce poti sa faci? Sa vii si spui ca daca nu plateste utilitatile si tot ce presupune aceasta asociere tu ii sechestrezi publicul spectator? Pentru ca alt patrimoniu ei nu au... Situatia e clara. Baza sportiva Dinamo este a statului. Eu nu inteleg cum pot sa vin eu sa cer acordul unui privat, care este plin de datorii. Eu sa vin sa ii cer acordul ca sa ma lase sa fac eu stadionul acolo! Este culmea tupeului! Si aceste stadioane intra pe prioritate nationala, ne-am angajat la o treaba, nu putem sa ne facem de ras, 2020 bate la usa. Si noi cerem acordul privatului ca sa ne lase sa construim! Este peste puterile mele de intelegere”.

In baza contractului de asociere, CS FC Dinamo are dreptul sa foloseasca aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul Florea Dumitrache si terenurile de antrenament pe gazon artifial. Contractul poate inceta, conform clauzelor, doar prin acordul partilor, pieirea bazei materiale, in cazul lichidarii CS FC Dinamo Bucuresti sau orice alte cazuri prevazute de lege. Nu a fost insa prevazuta printre clauze si disparitia obiectului de activitate a asociatiei, cum este in cazul de fata. Asa ca reconstructia stadionului Dinamo pentru gazduirea Euro 2020, este pusa sub semnul intrebarii. Interesant este si ca, in timp ce CS FC Dinamo, societatea lui Nicolae Badea, datoreaza 2 milioane de euro CS Dinamo, Ionut Negoita trebuie sa plateasca aceeasi suma catre Badea pentru a intra definitiv in posesia actiunilor la SC FC Dinamo 1948 Bucuresti SA, cea care detine clubul din Liga 1. O posibila solutie logica ar fi ca litigiul sa fie stins prin cedarea actiunilor echipei aflate in play-off catre CS Dinamo si intoarcerea echipei la origini.