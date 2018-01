LIKE A BOSS! Cum a sarbatorit Adi Mutu ziua de nastere in Republica Dominica! Ce imagini a postat pe net

Adrian Mutu a implinit astazi 39 de ani.

Mutu si-a incheiat cariera de fotbalist in 2016 dupa ce a evoluat la 13 cluburi in cariera, reusind sa marcheze 161 de goluri in 437 de meciuri. Mutu a implinit astazi 39 de ani - "briliantul" si-a sarbatorit ziua in vacanta sa din Republica Dominicana.

Mutu a postat pe Instagram Stories mai multe imagini din vacanta - el s-a relaxat la plaja alaturi de o sticla de vodka.