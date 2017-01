Licitatie cu BETIS pentru omul pe care Becali il vrea urgent la Steaua! Prima sa reactie

Steaua e aproape sa rezolve transferul lui Balasa, dar mai vrea aparatori!

Piotr Celeban ramane o prioritate pentru ros-albastri. Polonezul de la Slask, aflat si pe lista de achizitii a lui Betis Sevilla, se declara onorat de interesul Stelei, dar evita sa spuna daca s-ar intoarce sau nu in Romania.

"Sunt in cantonament si ma pregatesc cat pot de bine. Steaua e cel mai mare club din Romania, iar interesul lor pentru mine ma face sa ma simt foarte apreciat si ma motiveaza Nu am voie sa dau interviuri despre viitorul meu. Puteti vorbi cu agentul meu sau cu cei din club. Respect ziarele, dar nu pot sa vorbesc de viitorul meu. Am contract cu Slask pana in iunie si sunt concentrat pe pregatirea de aici", a spus Celeban pentru Gazeta Sporturilor.