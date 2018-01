Liber sa mearga la Steaua?! "Nu tinem pe nimeni cu forta aici!" Ce transfer de la CFR poate face Becali

Stelistii l-au suparat pe Tucudean si acesta le promite ca-i lasa iar fara titlu. Chiar daca l-au adus pe Tucudean, clujenii unca nu-l trimit pe Omrani la stelisti.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Campion cu Viitorul, Tucudean a ales Clujul si se bate la titlu cu stelistii.



"Eu am dat bani sa scap de el. Bine ca a ajuns la CFR!", spune Becali.

"Asa a fost si cand am mers la Viitorul si am castigat campionatul chiar in fata Stelei si am marcat un gol decisiv in partida cu ei. Ce poate fi mai frumos de-atat", ii inteapa Tucudean pe rivali.

"Am fost la Viitorul, am castigat campionatul. Am venit la CFR, trebuie sa castig campionatul", spune Tucudean.

Tucudean si Costache au fost prezentati de CFR.

Omrani a venit cu un nou look la reunire. Impresarul fostului atacat al lui Marseille il propune stelistilor.

"Noi nu tinem niciun jucator care nu vrea sa ramana aici", ii transmite Petrescu lui Omrani.