E liber pentru Steaua! Primul jucator de pe lista lui Becali care poate veni fara NICIUN BAN! Anunt de ultima ora

Becali l-a trecut pe lista de achizitii inca din vara. Ca sa-l ia, nu va trebui decat sa ajunga la un acord in privinta salariului dupa c ejucatorul a fost declarat liber de contract.

Lui Mailat de la Timisoara i-a fost acceptat memoriul depus in luna septembrie. Fotbalistul de 19 ani a ramas liber, in ciuda recursului facut de Timisoara. Fotbalistul a declarat ca ar fi incantat sa ajunga la Steaua, in cazul in care Becali ar reveni cu interesul in ceea ce-l priveste.

"M-as adapta la Steaua, as face fata acolo, n-as avea probleme. Daca ma mai vor, ii astept sa discutam. Cred ca pot sa joc la nivelul pe care il are acum echipa", spunea Mailat in urma cu o luna.

Mailat are 26 de meciuri si 4 goluri pentru Timisoara in Liga 1.