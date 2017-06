Leo Grozavu si-a anuntat PLECAREA de la Botosani! Cu cine negociaza moldoveniii

Leo Grozavu pleaca pentru a treia oara de la Botosani.

Antrenorul Leo Grozavu a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu isi va prelungi contractul scandent in aceasta vara cu FC Botosani. Conducatorii gruparii moldovene au anuntat ca negociaza cu Costel Enache preluarea postului de antrenor principal.

"Suntem la momentul unui adio, ultima etapa din campionat. Vreau sa multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine, conducatori, finantatori, oameni din staff-ul administrativ, colegi, jucatorilor, suporterilor adverarati care indiferent de conditiile meteo sau rezultate, au fost alaturi. Se incheie un capitol, sunt patru ani terminati la Botosani.

Sunt mandru ca am reusit sa duc patru ani fotbalul la prima liga. Nu de fiecare data asa cum mi-am dorit. Ma incearca un sentiment de regret dar am simtit ca e nevoie de o pauza, de o alta provocare. Mai bine sa fiu regretat decat sa fiu hulit.

Am acumulat multa oboseala in ultimul an si am hotarat ca e nevoie de altceva. Am simtit ca e nevoie sa spun stop. in viata, trebuie sa stii cand sa spui stop. Nu am vreun contact imediat. imi doresc sa ma linistesc putin, vreau sa fiu mai aproape de familie, sa ma reincarc. Am o relatie de prietenie extraordinara cu oamenii din conducerea FC Botosani, vom ramane in contact, vom discuta”, a declarat Leo Grozavu, conform Monitorul de Botosani.

Grozavu va fi pe banca, duminica, la ultimul meci din play-out, cu Pandurii Targu Jiu. Partida va avea loc la Botosani, de la ora 21.00. inaintea ultimei etape, FC Botosani ocupa locul 4 in play-out, cu 30 de puncte, fara a fi in pericol de retrogradare.

In varsta de 49 de ani, Grozavu a inceput al 5 aprilie 2016 al treilea mandat la Botosani. El a mai antrenat FC Botopsani in sezonul 2007/2008 si in perioada ianuarie 2014 - septembrie 2015.