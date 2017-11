Lectia unui strain pentru Steliano Filip, Hanca si Nedelcearu. Katsikas a vorbit pentru prima data: "E lipsa de respect pentru ei si pentru noi"

Katsikas, critic la adresa coechipierilor "petrecareti": "Lipsa de respect fata de ei, fata de colegi, club si suporteri".

Fundasul dinamovist Giorgios Katsikas i-a criticat, vineri, intr-o conferinta de presa, pe coechipierii sai care au petrecut la Piatra Neamt, inaintea meciului cu Aerostar din Cupa Romaniei, spunand ca acestia au dat dovada de lipsa de respect fata de colegi, club si suporteri.

Intrebat daca se simte tradat de coechipierii care au petrecut la Piatra Neamt, Katsikas a raspuns: "Cand se intampla ceva rau, daca e vina mea sau a coechipierilor mei, lucrurile acestea care se intampla arata lipsa de respect nu numai fata de ei, ci si fata de colegi, de club si de suporteri. Nu ma simt tradat de ei ca au facut asta, dar cred ca este o lipsa de respect nu numai fata de noi, jucatorii, pentru ca muncim impreuna si incercam sa obtinem ceva impreuna, ci si fata de club".

Cu toate acestea, Katsikas spune ca jucatorii echipei Dinamo nu sunt divizati in grupuri, romani si straini. El afirma ca jucatorii si staful tehnic sunt uniti, dar nu stie cat sprijin are echipa din partea conducerii clubului.

"Dupa infrangerea din meciul cu Viitorul, atmosfera a devenit un pic apasatoare in echipa noastra. Trebuie s-a acceptam realitatea si ce s-a intamplat în ultimul meci, trebuie sa invatam din acesta si sa mergem inainte. Nu avem ce sa facem decat sa jucam bine si sa castigam cateva meciuri, apoi se va schimba si atmosfera in tot clubul. Personal, nu cred ca ratam play-off-ul, am ambitii mari, cred in mine si in echipa. Suntem intr-o situatie dificila si trebuie sa castigam meciuri pentru a urca cel putin pe locul 6. Trebuie sa muncim din greu si sa fim responsabili de actiunile noastre. Nu vreau sa vorbesc despre probleme, probleme sunt peste tot, in orice club, mic sau mare, probleme mai mici sau mai mari, nu numai in Romania, si in Grecia, si in Europa. Nu ma concentrez pe probleme, ci pe progresul pe care putem sa-l facem. E un moment dificil acum, dar daca sutem responsabili si facem ce trebuie sa facem pe teren si in afara lui putem sa ajungem cel putin pe locul 6. Echipa este unita, jucatorii si staful sunt uniti, dar nu stiu daca avem sustinere dinafara. Nu vreau sa explic asta, dar avem nevoie de sustinerea tuturor, chiar si din partea presei pentru a obtine ceva anul acesta. Nu simt ca sunt grupuri, romanii si strainii. E normal ca romanii sa doreasca sa vorbeasca intre ei, pentru ca au relatii mai stranse unii cu altii. Dar asta nu inseamna ca eu, ca strain, ca grec, nu pot sa vorbesc, sa ma intalnesc sau sa joc cu romanii. Desigur, mi-e mai usor sa comunic cu unii, decat cu altii, dar asta faceti si voi. Nu e nimic personal, nu suntem divizati în grupuri", a afirmat fotbalistul grec.

El spune ca nu se teme de incidente provocate de suporteri, asa cum au fost cele de la meciul cu FC Viitorul.

"In Grecia, am experimentat o situatie ca asta, cu fanii. Au venit la terenul de antrenament si au fost aproape sa ne loveasca. Pentru mine nu e o situatie neobisnuita. Dar am incercat sa las totul in spate. Deci nu mi-e frica de astfel de situatii. Pot sa inteleg dezamagirea fanilor din ultimii ani, pentru ca echipa nu a mers prea bine, dar si anul trecut inceputul a fost dificil si apoi clubul a urcat pana pe locul 3", a precizat Katsikas.

Cinci jucatori dinamovisti, fundasii Steliano Filip, Ionut Nedelcearu si Alin Dudea, mijlocasii Sergiu Hanca si Valentin Costache, au baut pana dimineata inaintea meciului cu Aerostar Bacau din Cupa Romaniei, care a avut loc la 26 octombrie, la Piatra Neamt. Acestia au fost amendati cu cate 3.000 de euro.