"Le-am spus tuturor, azi a fost o zi istorica!" Ce spune jucatorul care a marcat primul gol pentru CSA Steaua

CSA Steaua a castigat astazi meciul cu Comprest Bucuresti, scor 3-0.

Steaua Armatei a jucat astazi primul meci din "noua era". Amicalul cu Comprest Bucuresti a atras aproximativ 1000 de suporteri stelisti in Ghencea.

Steaua s-a impus cu 3-0, prin golurile marcate de Alin Predescu, Adrian Valcea si Catalin Mirea.

"Sunt stelist din tata in fiu, nascut si crescut in Ghencea. Am inceput fotbalul la Steaua la 8 ani si de aceea am vrut sa bat penalty-ul, mi-am dorit sa inscriu primul gol la revenirea Stelei. A fost o atmosfera fantastica, sper sa promovam si sa iesim mereu de pe stadion fericiti", a spus Predescu, autorul primului gol.

Antrenorul Ion Ion le-a spus jucatorilor ca astazi este o zi istorica.

"A fost un test util pentru noi, cu o echipa cam de aceeasi categorie cu cele de unde vrem sa evoluam noi in sezonul urmator. Sunt multumit de joc, stiam jucatorii de la Regal, care au reale calitati, avem sperante ca putem face o echipa competitiva."

"Le-am spus si copiilor, e ceva istoric, am facut un prim pas in acest proiect.", a spus Ion Ion pentru Gazeta Sporturilor.