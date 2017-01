Lazar, chemat sa fie SEIC in Qatar. Ce raspuns a dat Dinamo dupa oferta primita

Unul dintre cei mai buni dinamovisti in 2016, Lazar ar putea pleca din Stefan cel Mare in urmatoarele zile.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Fotbalistul are o propunere din Qatar, pe care Dinamo o ia in calcul. Arabii vor sa-l imprumute pe Lazar, apoi sa activeze optiunea de cumparare in cazul in care jucatorul va confirma.

'Exista un interes. E singura oferta concreta venita pe adresa clubului, dar ce isi doresc cei din Qatar e un imprumut, urmat de un transfer definitiv. Probabil un transfer definitiv ar fi altceva, deocamdata sunt multe semne de intrebare la acest imprumut. Nu am apucat sa discut cu el, dar sambata ajung la echipa si o sa stam de vorba. E important si ce vrea jucatorul, pana la urma!', a spus Danciulescu la Digisport.

Lazar, 27 de ani, are 107 jocuri la Dinamo, 20 de goluri marcate si 22 de assisturi oferite colegilor, conform Digisport.