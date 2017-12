"Lasati-l in pace! E prea multa presiune negativa pe el!" Solutia pentru SALVAREA lui Alibec? Mesaj direct pentru Becali

Denis Alibec primeste o noua sansa din partea Stelei in aceasta iarna.

Exclus din lot si suspectat ca se da accidentat, Denis Alibec are sanse mici sa prinda un transfer in aceasta iarna.

Alibec a fost sfatuit sa se antreneze bine in iarna si sa isi demonstreze valoarea in retur, cand Steaua are de recuperat puncte fata de CFR Cluj in campionat si o dubla tare cu Lazio in Europa League.

Gica Popescu spune ca presiunea sumei de transferuri a atarnat mult prea mult pentru Alibec, iar stelsitii ar trebui sa schimbe strategia in cazul atacantului.

”Stii ce nu inteleg eu? De ce atata presiune pe Alibec? E singurul jucator pe care s-au platit doua milioane? Daca s-au platit doua milioane, atunci acest jucator trebuie oarecum avuta grija de el. Nu trebuie pusa atata presiune pe Alibec. De ce atata presiune? Lasati-l, oameni buni, in pace! OK, nu se antreneaza, trece-l pe banca, da-i incredere. Dar mie mi se pare ca este prea multa presiune negativa pe el. In momentul in care joaca prost, vin comentarii negative asupra lui. Ai platit doua milioane de euro, da? Daca ai platit doua milioane de euro pe el, incearca sa il imbunatatesti, da-i incredere. Cand joaca prost, vorbesti de bine. Nu poti... joaca prost - pe el, joaca prost - pe el.

Eu tot timpul am spus, e unul dintre jucatorii cei mai talentati si cu potential fantastic. Dar se pare ca nu suporta foarte bine presiunea. Pai, daca nu o suporta, daca eu am investit in el, de ce sa il distrug? De ce sa nu am grija de el? De ce sa nu incerc altceva? Incerc sa schimb modul de abordare al lui Alibec. Nu tine cu presiunea, intorc placa, incerc sa mi-l aduc, sa mi-l apropii, sa il antrenez mai mult, sa il intreb de ce nu e fericit. Mi se pare ca aceasta ar fi calea cu care trebuie sa se lucreze cu Alibec”, a declarat Gica Popescu pentru Telekom.