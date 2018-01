Lasat acasa de Niculae, Ionita a ajuns sa se antreneze IN PARC! Situatie incredibila pentru unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga I

Lasat acasa de Edi Iordanescu la ordinul patronului Niculae, Alex Ionita, cel mai bun jucator al Astrei in prima parte a sezonului, se antreneaza de unul singur.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Alex Ionita (23 de ani) nu a fost luat de Astra in cantonamentul din Cipru, dupa ce patronul Niculae s-a suparat pe el. Mijlocasul a refuzat sa semneze prelungirea contractului, motiv pentru care Niculae a ordonat ca acesta sa fie scos din lot.



Ramas acasa, Ionita spera sa prinda un transfer la CFR Cluj ori in strainatate.



Mijlocasul se pregateste singur in complexul de langa stadionul national.



Ionita se va alatura lotului echipei secunde a Astrei pe 15 ianuarie, insa este greu de crezut ca va ramane mult timp acolo.