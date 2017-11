Lacrimile lui Alibec nu l-au impresionat pe Becali: "Isi revine el!" Laude pentru Dica: "A calificat echipa cu doua etape inainte" Remarcatul patronului

Steaua 1-1 Hapoel Beer Sheva. Echipa lui Dica s-a calificat in primavara europeana dupa remiza de pe Arena Nationala. Steaua trebuie sa nu piarda cu Viktoria Plzen pentru a sigura de locul 1 in grupa si pentru a evita astfel adversarii periculosi veniti din Champions League.

Gigi Becali l-a laudat pe Nicolae Dica pentru evolutia echipei si pe Florinel Coman pentru golul reusit.

Finantatorul Stelei a precizat si ca Budescu nu va face parte din lot pentru meciul din etapa urmatoare de campionat. Mijlocasul a fost invoit pentru a merge la un botez.

"Ce-a facut, a facut extraordinar (n.red. referire la Nicolae Dica). A calificat echipa cu doua etape inainte. Nu ma bag pentru ca merg lucrurile bine. E mai bine ca ne-am calificat in seara, dar oricum nu aveam nicio emotie. Aveam ultimul meci acasa cu elvetienii. Eu cred ca ne putem descurca cu orice adversar in primavara pentru ca Beer Sheva e un adversar puternic.

Clasa lui Coman s-a vazut oricum chiar daca a jucat putin. Nu a fost lasat sa joace chiar ce vrea el. Coman e in crestere. A speculat si a marcat golul de calificare, ce sa-i mai spui? Daca era mai atent, mai marca un gol cand s-a trezit cu mingea in picior la 7 metri.

Budescu mi-a cerut voie ca sambata boteaza. Am zis sa joace tot meciul si sa-i dam drumul ca gasim jucatori sa joace cu Chiajna. I-am zis lui Meme: <<Bai, Meme, daca jucam fotbal nu mai botezam?>>. La mine sunt prioritare botezurile si apoi fotbalul", a declarat Gigi Becali la DigiSport.



Denis Alibec a iesit in lacrimi de pe teren. Atacantul Stelei a izbucnit in plans atunci cand a fost inlocuit cu Gnohere. Becali nu isi face griji: Alibec isi va reveni dupa aceasta forma mai slaba.

"A plans pentru nereusitele lui. Asta e bine, inseamna ca e suparat. Inseamna ca are o atitudine pozitiva. Isi revine el. Am vorbit aseara cu el, am vorbit cu toata echipa", a declarat Gigi Becali la interviurile de la finalul partidei.