Lacrim si "sfinti"! Dupa Sumudica, si Lovin o da in plans: finala Cupei e ULTIMUL MECI al carierei! "Si baietii plang cateodata!"

Finala Cupei Romaniei e la Sport.ro, sambata, ora 20:45

Marius Sumudica a izbucnit in lacrimi, astazi, la conferinta de presa dinaintea finalei Cupei Romaniei. E ultimul sau meci pe banca Astrei, echipa cu care a cucerit titlul si Supercupa, si pe care a dus-o in primavara Europa League.

Partida cu Voluntari este unul special si pentru Florin Lovin. E meciul care ii incheie cariera de fotbalist.

"Este ultimul meci din cariera, nu am jucat niciodata o finala de Cupa, ca in viata prima si ultima impresie conteaza. Sper sa castigam maine. Vreau sa traiesc inca momentele frumoase, nu ma voi mai intalni cu ele. Am trei copii si familia merita sa ma aiba alaturi de ea."

"Ma uit la Sumi, vad prin ce trece, este o meserie grea, ar trebui apreciata mult mai mult. Este incununarea a doi ani de munca, trebuie sa ramanem doar cu momentele frumoase. Si barbatii plang cateodata si nu e rusine sa-si arate sentimentele", a spus Lovin.

Cazul "Bricheta" i-a marcat cariera

Lovin nu va uita niciodata meciul dintre Rapid si Steaua, din 2008, ramas in istoria fotbalului romanesc pentru cazul "Bricheta".

El a fost cel care i-a indemnat pe jucatorii Stelei sa paraseasca terenul, convins fiind ca gestul acesta va atrage si o victorie, lipsita de fair-play, la masa verde. Rapid conducea cu 1-0.

"Meciul acela cu Rapid a ramas un moment negru in cariera mea, desi nu de mine a depins decizia de a se opri meciul. Dar poate si faptul ca am pus presiune pe arbitru a dus la hotararea acestuia."