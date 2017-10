Lacatus si Ilie Dumitrescu, declaratii de dragoste pentru echipele pe care nu le recunosc: "Normal ca vreau sa ia FCSB titlul!" / "Sa bata CSA Steaua sambata!"

Marius Lacatus spune ca isi doreste ca FCSB sa ia titlul in Liga I.

Marius Lacatus, coordonatorul noului proiect CSA Steaua, spune ca FCSB nu are nimic de-a face cu istoria Stelei. Ilie Dumitrescu, o alta glorie a Stelei, e convins ca echipa din Liga I, finantata de Gigi Becali, este "adevarata Steaua".

Cu toate astea, cei doi si-au complimentat reciproc echipele pe care nu le recunosc.

"Imi doresc ca FCSB sa aiba rezultate bune, mai ales in competitia europeana. Iar in Liga 1 nu voi spune niciodata ca vreau sa castige CFR sau Dinamo. Niciodata! Sa nu credeti asa ceva, pentru ca eu nu am absolut nimic cu FCSB", a spus Lacatus la DigiSport.

CSA Steaua urmeaza sa joace sambata cel mai impotant meci al sezonului in Liga a 4-a, cu Academia Rapid.

"Cu cine tin? Clar, cu CSA Steaua. Tin cu fostii mei colegi, Lacatus si ceilalti. E normal", a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.