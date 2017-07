Laboratoarele de la Cluj pregatesc o noua campioana: "Va calca trenul!" Bogdan Hofbauer, despre amenintarea pentru Steaua, Dinamo si Viitorul

Cu Dan Petrescu cap de lista, CFR e construita dupa chipul si asemanarea echipei care a reusit colectia de titluri din 2008, 2010 si 2012. Toate datele duc la ideea ca sezonul asta se va intampla la fel.

CFR s-a asigurat la toate capitolele: bani, un antrenor greu, transferuri de top, calendar mai bun decat al rivalelor la titlu plus surprizele pe care le vom vedea pe parcurs. La toate se adauga o dorinta maxima si tupeu fara scrupule.

Fara scrupule a fost si upgrade-ul la noul CFR, inceput cu eliminarea lui Miriuta, poate antrenorul sezonului trecut tinand cont de conditiile in care a lucrat si rezultatul la care a ajuns. In mod suspect insa, Miriuta nu se incadra in strategia "Intr-un an inapoi in Champions League!".

Echipa a fost si ea faramitata. Din trupa veche a ramas doar spuma, la meciul de aseara am regasit doar 4 grei: Camora, Deac, Paun si Nouvier. In rest, marfa de import. Nistor, Bokila, Moutinho sau Luchin ar fi titulari la celelalte echipe care se bat la titlu, dar momentan sunt doar rezerve la Cluj. Poate cu exceptia portarului, CFR e cea mai acoperita si cea mai echilibrata echipa din Liga I.

