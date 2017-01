"La vara o s-o vedeti pe adevarata Universitatea Craiova" Anuntul facut de Mititelu la inceput de 2017

Mititelu isi anunta revenirea in fotbal. "La vara o s-o vedeti pe adevarata Universitatea Craiova", spune Mititelu. A ales si locul unde vor juca oltenii lui.

Mititelu si-a facut o intrare triumfala pe vechiul stadion al oltenilor. La fel va face la vara pe noua arena de la Craiova. Pana atunci va avea echipa.



"In vara, adevarata Craiova va fi in competitie pe stadionul din Craiova. Stadionul e al statului roman, al tuturor romanilor. Nu e stadionul Olgutei Vasilescu ca nu l-a facut cu banii ei de acasa"



Mititelu cere un loc in liga intai pentru noua lui echipa.



"Acum nu e Craiova lui Multescu, e o echipa de impostori care ne folosesc in mod abuziv culorile"