"La Steaua? Ar fi un regres! Noi suntem campionii!" Capitanul Viitorul dezvaluie ce i-a spus lui Florin Tanase inainte sa se transfere la Steaua

In al 9-lea cer! Acolo sunt jucatorii Viitorului dupa ce au devenit campioni in acest sezon in Liga 1! Capitanul Benzar a dezvaluit secretul acestui succes: munca!

"Ma simt foarte mandru pentru ca a fost un an greu, dificil, pentru noi, dar s-a terminat cu bine cu titlul de campiaona a Romaniei si asta conteaza. Daca imi spunea cineva in urma cu cateva luni ca vom lua campionatul, ma uitam la el si i-as fi spus: 'cred ca ai probleme'. Dar am muncit in fiecare zi la antrenamente si lucrul acesta s-a vazut.

M-am antrenat din greu, am facut multe sacrificii. Acest lucru a contat. Am debutat la echipa nationala, s-a nascut primul meu copil si acest lucru ma motiveaza. Nu cred ca exista ceva mai frumos decat ce s-a intamplat in acest sezon" a spus Benzar pentru Dolce Sport.

Acesta a admis ca fost o onoare sa fie ales capitan: "Banderola a fost purtata de Ianis. Ianis a fost un exemplu pentru noi anul trecut. Stiam ca este o presiune enorma ca domnul Hagi isi doreste de la un capitan foarte multe lucruri, sa fie responsabil si mai departe ma bucur ca am ridicat cupa cu domnul Hagi. Asta este visul copilariei mele. A fost idolul meu si ma bucur. Nu stiu ce se va intampla. Vom juca preliminarii Champions League si chiar nu stiu. Nu s-a vorbit despre acest lucru, pentru ca ne-am gandit doar la meciul asta" a mai spus Benzar.

El a vorbit si despre un posibil transfer la Steaua si despre demersul acestora la TAS: "I-am zis lui Florin Tanase: 'vezi sa nu patesti precum Enache. A plecat de la Astra si au luat campionatul'. Uite ca s-a adeverit. Nu ma gandesc la un transfer la Steaua, pentru ca nu vreau sa ma duc in jos in cariera, ci in sus. Noi suntem campioana Romaniei. Daca m-as duce la o echipa de pe locul 2 sau 3 ar fi un regres in cariera mea.

Eu le-am spus cand vor sa mearga sa ma sune. Iau cupa, medaliile si tricourile si mergem impreuna la TAS" a mai spus Benzar.