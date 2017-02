La pranz nunta, seara despartire! Mutu s-a insurat, apoi l-a demis pe Andone! Ce nume ii pune viitorului baiat

Mutu a trecut peste rusinea traita de Dinamo la Chiajna. Mutu s-a casatorit de ziua indragostitilor, la fix doi ani dupa ce a cunoscut-o pe a 3-a lui sotie. Pentru Dinamo e semn rau.

Pentru Mutu e a 3-a nunta si peste doua luni va deveni tata pentru a 4-a oara. A fost prezent si un stelist. Stancioiu e nasul lui Mutu.

Cununia a inceput cu intarziere pentru ca parintii celor doi s-au ratacit prin Bucuresti.

Mutu s-a insurat prima data in 2001, cu Alexandra. A urmat nunta din 2005 cu Consuelo.

Au fost anii in care Dinamo a pierdut titlul in fata Stelei.