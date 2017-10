La omul sarac, nici "cainii" nu trag. Dinamo pierde bani seriosi din cauza LPF

Programarea LPF o distruge pe Dinamo! Dinamo a pierdut in acest sezon, din cauza asistentei slabe rezultate din programarea facute de forul condus de GIno Iorgulescu, cat chiria stadionului pe 7 luni!

De Gabriel Chirea:



Bugetul clubului a fost vaduvit de peste 70.000 de euro din vanzarea biletelor, pentru ca le sunt programate meciurile de pe teren propriu preponderent in ziua de luni si aproape intotdeauna la ore foarte tarzii.



Dinamo este ghinionista acestei editii de campionat. Din cele 8 partide in care a evoluat pe teren propriu in acest sezon de campionat (7 deja jucate, plus cea din aceasta seara cu Viitorul), dinamovistii au fost programati de 5 ori in ziua de luni, iar toate intalnirile, exceptand restanta cu Chiajna, s-au desfasurat la ora tarzii. In acest moment, Dinamo pare sacrificata de programarea LPF, in incercarea de a ajuta televiziunile care transmit meciurile sa ofere o partida interesanta in monotonele seri de luni.



Pentru cele 7 partide in care Dinamo a fost deja gazda in acest sezon s-a inregistra o asistenta medie de 2.115 de spectatori, cei mai multi vizionand meciul cu FC Botosani (7.134), iar cea mai slaba prezenta fiind la meciul cu Concordia Chiajna (200). Cum in timpul saptamanii, cand microbistii merg la serviciu, se stie ca prezenta la stadion este mai scazuta, Dinamo s-a gasit in imposibilitatea de a inchiria Arena Nationala, pentru ca ar fi fost in situatia in care incasarile din vanzarea bilelor ar fi acoperit cu greu plata chiriei. Asa ca s-a mai pierdut un alt procent de spectatori, in conditiile in care fanii nu mai vor sa participe la meciuri pe stadionul din Stefan cel Mare, fiind nemultumiti de conditilor slabe oferite acolo si de vizibilitatea proasta. In plus, orele tarzii de desfasurare a meciurilor, (20.30, 20.45, 21.00) i-au descurajat pe simpatizantii "cainilor" sa vina la stadion, pentru ca transportul in comun din Bucuresti isi termina programul in jurul orei 23.00, iar pentru o prelungire a acestuia clubul trebuie sa faca cerere din timp catre Metrorex si RATB si sa plateasca bani seriosi. De exemplu, anii trecuti, tariful Metrorex pentru prelungirea programului cu o ora era de circa 70.000 de lei.



In conditiile in care in sezonul trecut media de spectatori a lui Dinamo a fost de 6.895 de spectatori pe meci (e adevarat, cu tot cu meciurile din play-off si cu 2 meciuri cu FCSB pe teren propriu), rezulta ca, in teorie, programarea facuta de LPF lui Dinamo a scos din conturile clubului aproape 335.000 de lei, echivalentul a 72.000 de euro (calcul facut la un pret al biletelor de 10 lei). In acest moment, echipa lui Ionut Negoita plateste o chirie de 10.000 de euro pe luna pentru arena din Stefan cel Mare (7.000 de euro chiria propriu-zisa, plus cheltuielile curente cu utilitatile).



Meciuri pe care Dinamo le-a disputat pana acum din sezonul 2017-2018:

Etapa 1 / Juventus - Dinamo 1-3, 15 iulie (sambata), ora 21.00

Etapa 2 / Dinamo - Botosani 0-1, 23 iulie (duminica), ora 21.00, 7.134 spectatori

Etapa 3 / Viitorul - Dinamo 0-1, 30 iulie (duminica), ora 18.00

Etapa 4 / Dinamo - Gaz Metan Medias, 7 august (luni), ora 21.00, 2.192 spectatori

Etapa 5 / CFR Cluj - Dinamo 1-0, 10 august (joi), ora 21.00

Etapa 6 / CSM Iasi - Dinamo 2-1, 13 august (duminica), ora 20.00

Etapa 7 / Dinamo - Sepsi 1-0, 21 august (luni), ora 21.00, 1.711 spectatori

Etapa 8 / FC Voluntari - Dinamo 1-3, 26 august (sambata), ora 21.00

Etapa 9 / Dinamo - ACS Poli Timisoara 1-2, 11 septembrie (luni), ora 20.30, 1.454 spectatori

Etapa 10 / CSU Craiova - Dinamo 2-2, 16 septembrie (sambata), ora 20.30

Etapa 11 / FCSB - Dinamo 1-0, 24 septembrie (duminica), ora 20.30

Etapa 12 / Dinamo - Chiajna 2-3, 27 septembrie (miercuri), 16.30, 200 spectatori

Etapa 13 / Dinamo - Astra 1-1, 30 septembrie (sambata), ora 20.30, 500 spectatori

Etapa 14 / Dinamo - Juventus 3-0, 16 octombrie (luni), ora 20.45, 1.616 spectatori

Etapa 15 / FC Botosani - Dinamo 0-0, 23 octombrie (luni), 20.45

Etapa 16 / Dinamo - Viitorul, 30 octombrie (luni), ora 20.45