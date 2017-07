La o singura clauza de transfer! Conditia pe care Becali trebuie sa o accepte ca sa il ia pe Morutan! Cand urmeaza sa ajunga in lotul lui Dica

Olimpiu Morutan este foarte aproape de un transfer la Steaua.

FCSB si FC Botosani sunt foarte aproape sa ajunga la un acord pentru transferul lui Olimpiu Morutan, mijlocasul de 18 ani vazut ca o mare speranta pentru viitor.

Becali si Valeriu Iftime au batut palma pentru suma de 700.000 de euro. De asemenea, ambele parti au convenit ca Morutan sa mai ramana la Botosani inca sase luni, urmand sa ajunga in lotul lui Dica in pauza de iarna.

Negocierile s-au oprit pentru moment la clauza privind procentul pe care urmeaza sa il incaseze Botosani dintr-un viitor transfer.

Becali a oferit 20%, iar Valeriu Iftime a cerut inca cinci procente in plus, adica 25%.

Diferenta e mica, asa ca este foarte probabil ca transferul lui Morutan sa se oficializeze in urmatoarea perioada.

"Urmeaza o discutie intre domnul Argaseala si Cornel Sfaiter, pentru a pune la punct detaliile de transfer. Noi am cerut 25%, nu e o diferenta mare, dar se pare ca cei de la Steaua nu sunt de acord."

"Celelalte conditii au fost acceptate, inclusiv conditia ca jucatorul sa mai ramana la noi cel putin pana in iarna."

"Am vorbit cu jucatorul chiar ieri, el isi doreste sa joace cat mai mult. Este constient ca la Steaua i-ar fi mult mai greu sa se impuna in momentul asta.", a spus Valeriu Iftime la Ora exacta in sport.