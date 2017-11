"La liceu eram singurul rapidist din clasa! Stelistii aveau pachetele cu pastrama, eu mancam parizer!" Sumudica a povestit cum a fost exmatriculat din scoala

Steaua si Dinamo i-au macinat adolescenta lui Marius Sumudica.

Sumudica isi aduce aminte cum afinitatea pentru Rapid i-a creat probleme in perioada liceului.

"La liceu eram singurul rapidist din clasa, toti erau dinamovisti sau stelisti, ei veneau cu pachetele din pastrama, eu cu parizer."

"Imi aduc aminte cum pe stadionul Republicii am batut Victoria Bucuresti. Mergeam o gasca de baieti pe Calea Victoriei. Imediat a venit un Aro, ne-a luat pe toti, ne-au dus la Circa 1 si acolo am luat o bataie sora cu moartea."

"Cand am ajuns acasa, cu mainile pline de tus, pentru ca ne-au luat amprente, tata si-a dat seama si am mai primit repriza a doua, mai ales ca el era dinamovist si aflat motivul vizitei la Militie.", a povestit Sumudica la Radio Sport 1.

Sumudica a povestit si cum a fost exmatriculat din liceu, din cauza unei fete.

"Eu de mic eram asa, mai rebel. Chiar imi aduc aminte ca la liceu am vazut o fata de la o alta clasa ca plangea pe hol. Mi-a spus ca a fost lasata corigenta la fizica."

"Eram la liceul german. Cand am auzit, de mila, am intrat in clasa si eu, un mucos de elev, am certat-o pe profesoara. In spatele meu era directoarea, sotia inspectorului scolar pe Bucuresti. Am fost exmatriculat imediat.", a mai spus Sumudica.