"La inceput tre sa pui mana pe lopata, apoi vin rezultatele" Echipa din Liga 1 care a inceput anul in zapada

Noul sport national e ... datul la lopata !

Nici fotbalistii nu fac exceptie in aceste zile in care zapada a pus stapanire pe Romania. Cu lopata in mana, la zapada - asa si-a inceput Pancu cariera de antrenor la Voluntari.

"Maria sa, jucatorul, trebuie sa-i oferim toate conditiile. suntem antrenori, maseuri, magazioneri, conditii pentru jucatori, el e seful nostru" spune Pancu.

"La inceput tre sa pui mana pe lopata, apoi vin rezultatele" spune Cernat.

Frigul nu-l sperie deloc pe Cernat, care n-a aparut totusi in pantaloni scurti, ca Tamas. "La Kiev, la un meci cu besiktas, erau minus 15 grade"

Cernat le-a refuzat pe Dinamo si Astra si continua la Voluntari. In martie face 37 de ani.

"E bine, ma bucura ca echipele mari inca ma mai cauta" a mai spus Cernat.