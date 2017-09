"La cum joc nu ma pot transfera decat la Sepsi!" Filip si-a facut auto-critica la Dinamo! Ce a spus Miriuta despre meciul cu Astra

Dinamo joaca sambata cu Astra in ultima etapa din turul de campionat

Antrenorul celor de la Dinamo, Vasile Miriuta, a fost alaturi de Steliano Filip la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Astra din Liga 1. Dupa 2 infrangeri in primele 2 meciuri la Dinamo, Miriuta spera sa sparga gheata in ultima etapa a turului.

"Ii stim bine pe cei de la Astra, au un parcurs foarte bun in campionat. Edi e un antrenor pe care il apreciez, face o treaba foarte buna. Au o echipa omogena. Au pierdut doar cu CFR-ul care la ora actuala stim cu totii ca este cea mai buna echipa din Romania. Noi venim dupa o infrangere cu Chiajna.



Le-am spus baietilor ca avem timp la dispozitie sa ne revenim, sa uitam ultimele 2 jocuri, este un nou inceput. Este un meci foarte important sa castigam si apoi am 2 saptamani la dispozitie sa-i cunosc mai bine.



Suntem un grup unit, trebuie sa fim pentru ca altfel n-avem nicio sansa. Le-am explicat aseara ca trebuie sa fim uniti pentru a aduce victorii pentru ca mai avem 10 etape pana la sfarsitul sezonului regulat si trebuie sa facem multe puncte pentru a fi in primele 6.



Nu vreau sa comentez ce a spus Claudiu (Bumba), <bisericute> sunt peste tot pe unde am fost. Pentru ca unii sunt prietenii intre ei. Indiferent ca vorbim de CFR sau Dinamo. Important este ca pe teren sa fie cei mai buni prieteni.

Nu m-am uitat la meciul Stelei din Europa League, am avut altceva de facut, nu ma intereseaza" a spus Vasile Miriuta in conferinta de presa de astazi.



"Eu nu am declarat niciodata ca nu imi doresc sa mai raman la Dinamo. Au fost discutii, au fost ceva oferte, nu stiu nimic mai mult. Gandul meu a fost mereu aici la aceasta echipa pentru ca si daca as vrea sa plec, in conditiile in care joc asa si locul pe care suntem nu pot sa merg decat la Sepsi, fara sa-i jignesc. Nu se pune problema.



Suntem pe locul 7, randamentul pe care l-am dat, sunt constient de asta, e normal sa nu fiu multumit. Trebuie sa pun capul in pamant si sa muncesc mai mult, atat eu cat si colegii ca sa revenim acolo sus, sa fim o forta.



In legatura cu <bisericutele>, sunt de atat timp aici si va spun ca nu exista. In majoritatea timpului pe care il petrecem impreuna suntem toti uniti" a spus Steliano Filip.