"La ce imi mai trebuie daca Denis e cel mai tare?" Becali l-a sters de pe lista: "Am renuntat la el!" Transferul dorit de Gigi, blocat de Alibec

Rusescu a fost scos din calcule dupa ce Denis Alibec da semne de revenire. Atacantul care a dezamagit in prima parte a sezonului impresioneaza acum in cantonamentul din Antalya si promite ca in partea a doua a stagiunii sa fie din nou fotbalistul care castiga titlul cu Astra.



"La Rusescu am renuntat. Daca am vazut ca Alibec e primul la antrenamente, la teste, si este cel mai tare pentru ce sa mai iau atacant. Daca Alibec e numarul 1 la antrenamente pentru ce imi mai trebuie atacant?", a declarat Gigi Becali pentru ProTV.