L-au luat pe Golofca, dar nu renunta la Baluta! Dica a anuntat 4 transferuri la Steaua

Nicolae Dica vrea sa foloseasca doua echipe in aceasta toamna la meciurile din Champions League si campionat.

Steaua continua seria de transferuri, dupa ce l-a luat pe Golofca de la Botosani. Baluta e dorit in continuare, chiar daca are clauza de 3 milioane de euro. Dica mai asteapta doi fundasi centrali, dupa ce mutarea lui Planici a picat, dar si un fundas lateral.



"Il cunosc foarte bine pe Baluta, am fost colegi la Viitorul si este un jucator pe ni-l dorim. Are o clauza foarte mare, nu sunt eu cel care plateste. Am vrut si jucatori de la Viitorul, dar nu au dorit sa vina sau nu s-au inteles la pret”, a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.

"Vom avea nevoie de un lot mai mare pentru ca avem nevoie sa folosim o echipa in Europa si una in campionat. CFR sau Dinamo nu au aceasta problema. Sunt doua echipe puternice, dar nu putem vorbi dupa patru etape de favorite la titlu. Ne dorim doi fundasi centrali, un mijlocas central si un fundas lateral", a declarat Nicolae Dica.