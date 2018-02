"L-am gasit aici, nu e problema mea de ce a fost adus!" Vedeta pe care Bratu vrea sa o salveze: "Il pun pe picioare!"

Florin Bratu este noul antrenor al lui Dinamo dupa ce Miriuta a ratat ply-off-ul.

Bratu a declarat ca obiectivul sau este sa termine sezonul pe locul 7, primul din play-out. Cel de-al obiectiv este sa redea jucatorilor increderea in fortele proprii si placerea de a juca. Unul dintre cei vizati este Palic.

Mijlocasul a revenit in aceasta iarna, pe ultima suta de metri, dar nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Bratu este convins ca il poate readuce la forma la care era croatul atunci cand a plecat de la Dinamo.

"Sunt hotarat sa dau sanse tuturor. Palic a demonstrat in trecut ca e un jucator foarte bun pentru Liga 1. A fost capitanul lui Dinamo. Din punct de vedere fizic, el inca nu este la un nivel ridicat, pentru ca nu a jucat in Belgia. Eu l-am gasit aici, nu e problema mea de ce a fost adus. Poate clubul si antrenorul nu au stiut in ce situatie e. Am incredere ca-l pot salva si am discutat cu el. In urmatoarele zile, doua saptamani, o sa-l pun pe picioare", a declarat Bratu la DigiSport.