Km 0 al fotbalului romanesc! FOTO: Cum arata casa din Sacele in care s-a nascut Gica Hagi

La 40 de km nord de Constanta, printre dealuri lenese si de-a lungul unui drum sinuos, se gaseste Sacele, un sat dobrogean obisnuit la prima vedere, unde soarele parleste ulitelele, iar timpul pare sa stea in loc, fiecare zi pare egala si identica cu cea dinainte si cu cele care vor urma. Caldura e coplesitoare, munca e grea, oamenii gasesc cu greu umbra, iar cel mai bun produs de export al comunitatii nu sunt produsele agricole sau industriale, ci deriva de la numele unui fotbalist nascut aici: Gica Hagi.

Sacele, care in trecut a mai purtat denumirea turceasca de Peletlia, se afla la 10 kilometri de ruinele Histriei, cetatea greceasca construita de colonistii din Milet, care a fost cel mai vechi oras atestat de pe actualul teritoriu al Romaniei. In prezent este o localitate saracacioasa, imbatranita si prafuita, a carui bogatie este reprezentata doar de cateva unitati agricole si de prelucrare a laptelui, dar si de apropierea de Grindul Chituc, o rezervatie naturala unde se gaseste ultima plaja virgina din Romania. In ultima instanta, sperantele edililor in iesirea la liman se mai leaga de cautarea unor potentiali investitori pentru un parc eolian.

La marginea satului, pe coasta unui deal golas si deasupra apei numita Dereaua, care traverseaza satul, printre straturi de praf si iarba parjolita, se gaseste o casa modesta, care nu iese prin nimic in evidenta. Aici s-a nascut pe 5 februarie 1965, pe un ger de crapau pietrele, viitorul mare fotbalist. Bunicii lui Hagi au venit la Sacele in 1946, din Cadrilater, dupa ce Romania retrocedase teritoriul Bulgariei si s-a convenit pentru un schimb de populatie, 110.000 de romani si aromani in schimbul a 77.000 de bulgari. Tatal actualului patron si antrenor de la Viitorul, Iancu Hagi, era un om cumsecade si jovial, care crestea oi si vorbea mult si repede, la fel ca tatal sau. De aceea localnicii i-au pus porecla "Al lui Palavra". Tot in Sacele, pe coclaurile de la marginea satului, Hagi a inceput sa joace fotbal, prima data cu o vezica de porc, apoi cu o minge din par de cal confectionata de bunicul sau.

"Copilaria mea la Sacele a fost ca a oricarui copil de la sat. Eu m-am nascut ca sa joc fotbal, le-am aratat acest lucru parintilor prin toate manifestarile mele. Primul cadou - si singurul pe care li l-am cerut vreodata! - a fost o minge. Am primit-o cand aveam 5 ani, desi o cerusem la 3. In perioada aceea ne apropiam de calificarea Romaniei la Mondialul din 1970 si toata lumea spunea: <Dobrin e mai bun ca Pelé!>. Noi n-aveam televizor, era doar din auzite. Am facut toate lucrurile pe care le face un copil. Ce poti sa faci la sat? Alergam cu gasca, mergeam la vanatoare, jucam fotbal pe dealuri. Vanam cu prastia. Mai saream gardul sa luam fructe de la IAS (n.r. - Intreprinderea Agricola de Stat), de la livada, jucam fotbal. Cei mari jucau, de fapt, ca eu eram mic, dar stateam cu ei. Eu intotdeauna am stat cu cei mai mari decat mine de varsta. Stateam dupa ei, eram copilul lor de mingi. Stadionul era pe deal, iar eu, pentru ca eram mai mic, trebuia sa ma duc mereu de sus pana jos sa iau mingea, atunci cand sarea si se ducea la vale. Asa am inceput, copil de mingi. Apoi, cand am primit mingea, ma jucam in curte. Eram un copil foarte dinamic. Si rasfatat, in acelasi timp, pentru ca parintii mei pierdusera un baiat inainte, intre cele doua surori, si, pe urma, cand am venit eu pe lume, m-au rasfatat. Inchipuie-ti ca nu incepeau sa manance pana nu alegeam eu ce vreau sa mananc din ce era pe masa! Asta era masa familiei, masa mare, sambata si duminica. A fost o perioada foarte frumoasa. Am tinut sa-i duc acolo si pe copiii mei cand au crescut. Au vazut toate animalele, erau incantati. Eu am crescut cu toate animalele acestea si am crescut bine! In aer liber, afara. Dezvoltarea unui copil e mult mai buna afara decat in casa. Copilaria la Sacele mi-a influentat traiectoria, a adus acea apropiere de familie, in primul rand. Cei sapte ani de-acasa. E decisiv modelul pe care-l vezi langa tine, adica parintii. Apoi, un copil de atunci era mult mai puternic decat un copil de acum. Mult mai puternic! E vorba de modul in care traiai, te dezvoltai. Traiai de dimineata, de cand te trezeai, si pana seara, numai afara. Totul era dinamic. Miscare, aer curat…", rememora Hagi perioada copilariei, intr-un interviu pentru adevarul.ro.

A rascumparat casa cu 10.000 de dolari

In 1973, Gica s-a mutat la Constanta, impreuna cu familia, dupa ce agricultura fusese colectivizata si oieritul devenise tot mai dificil pentru neamul machedonilor, iar casa din sat a intrat apoi pe mana altor trei proprietari. Hagi nu a uitat meleagurile unde a copilarit si a tinut cont de dorinta parintilor sai. Locuinta si curtea de 3.000 de metri patrati au fost rascumparate in anul 2000 pentru suma de 10.000 dolari, iar, din acel moment, de casa a fost lasata sa se ocupe Lenuta Iamandeiu, o femeie venita in Sacele din muntii Buzaului impreuna cu patru din cei cinci copii pe care ii are. "Domnul Hagi a venit sa plateasca impozitul la primarie, locul unde eu lucram, si a spus ca are nevoie de cineva care sa aiba grija de casa. Eu stateam in casa parintilor cu patru copii, asa ca m-am oferit eu. Nu mi-a luat nici un ban, doar m-a rugat sa ingrijesc casa, am inteles ca a fost dorinta parintilor sa nu fie distrusa casa, sa nu se darame. Stiu ca putin timp dupa ce a luat casa parintii lui s-au prapadit. Am avut mult de munca pentru ca oamenii incepusera deja sa i-a ferestrele si alte lucruri, iar curtea era in ruina. Mai tarziu a trimis tigla sa se repare acoperisul si a zis ca va repara si gardul", spune femeia.

Parintii lui Hagi faceau cea mai buna branza

Iancu si Chirata, parintii fostului international, sunt cunoscuti in sat ca oameni de fala, muncitori si cinstiti. "Nu i-am cunoscut personal, dar am auzit multe persoane care spun ca faceau cea mai buna branza din sat. Inainte, aici era un intreg cartier de machedoni, inlocuiti intre timp, dupa ce s-au tras la oras, de moldoveni din zona Buzaului", explica actuala ocupanta a casei in care s-a nascut Hagi, care continua: "Machedonii erau mai individualisti, nu voiau sa lucreze pentru altii la CAP, erau obisnuiti sa faca singuri bani, si, dupa ce le-au luat animalele, nu mai aveau motive pentru care sa ramana in sat".

L-a adus pe Ianis sa vada casa

Singura data cand a vizitat casa parinteasca a fost in 2005, cand fostul fotbalist si-a adus copiii, pe Ianis si Kira, sa le arate casa in care a crescut si maidanele pe care a batut mingea prima data. "Au stat putin si au asteptat la poarta venirea mea. Mi s-a parut un om cu foarte mult bun simt, poate prea mult, si imi era si rusine, pentru ca munceam in gradina, puneam arpagic si eram plina de noroi pe haine si pe cizmele de cauciuc. El a asteptat la poarta pana am venit eu, nu a indraznit sa intre, desi e casa lui. A fost singura data cand a venit. Multi oamenii vin sa vada casa, in special ziaristi, dar si admiratori de-ai lui care vor sa vada unde s-a nascut cel mai mare fotbalist al Romaniei”, spune Lenuta Iamandeiu.

Sacelenii par mai degraba dezamagiti de Hagi

La Asociatia Judeteana de Fotbal Constanta este afiliata echipa locala Vointa Sacele, care evolueaza in Liga a 5-a si se gaseste la mijlocul clasamentului, pe locul al 9-lea. De altfel, localnicii si edilii locali par mai degraba interesati de aceasta echipa si nu sunt incantati peste masura de faptul ca noua campioana a Romaniei la fotbal este condusa de un fiu al satului. Dupa mai multe zile in care am incercat sa contactam un oficial din Sacele (primar, viceprimar, angajati ai primariei, consilieri locali, politist, medic, invatator etc.), singura reactie a venit din partea unui angajat al primariei, din care a rezultat ca sacelenii par mai degraba deranjati de faptul ca Hagi nu si-a impartit bunastarea cu ei si, probabil, ca nu si-a construit Academia si stadionul la Sacele si nu la Ovidiu. "Hagi nu prea a facut nimic pentru noi. Asteptam si noi sa ne sprijine mai mult, sa se implice, ca doar s-a nascut aici. Dar nu a vrut sa dea nici macar mingi sau echipament sportiv pentru scoala. De altfel, a fost in comuna doar o data, acum multi ani. La echipa de fotbal nu a vrut sa se implice, dar macar la biserica putea sa faca ceva sau un drum pana la casa parinteasca”, a spus acesta sub protectia anonimatului.