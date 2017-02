Keseru a lovit iar pentru Ludogorets! Atacantul roman are 3 goluri in ultimele 4 meciuri

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal

Claudiu Keseru a marcat un gol in partida pe care echipa sa, Ludogoret Razgrad, a castigat-o in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), in fata formatiei Slavia Sofia.

Keseru, care a jucat tot meciul, la fel ca fundasul Cosmin Moti, a deschis scorul in minutul 67.

Internationalul roman este golgheterul campionatului Bulgariei, cu 13 reusite, una mai mult decat brazilianul Joao Paulo de la Botev Plovdiv.

Cel de-al doilea gol al invingătorilor a fost marcat de Junior Quixada, in minutul 76.

In urma acestei victorii, Ludogoret Razgrad a acumulat 53 de puncte si se află in fruntea clasamentului cu un avans de zece puncte fată de următoarea clasată, Levski Sofia.