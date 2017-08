Kapetanos, aproape de revenirea in Liga I! Negociaza cu revelatia startului de sezon

La 34 de ani, Kapetanos e gata sa joace din nou in Romania!

Kapetanos negociaza cu CSM Poli Iasi, echipa care a castigat 4 puncte din meciurile cu Steaua si Dinamo in acest inceput de sezon.

Echipa lui Stoican cauta un atacant de careu sa joace alaturi de Andrei Cristea, iar Kapetanos este liber in acest moment.

Cu doua titluri in palmares, castigate cu Steaua si CFR, Kapetanos are 7 sezoane in Romania, timp in care a marcat 48 de goluri in 128 de meciuri.

Atacantul grec a jucat doi ani la Xanthi sub comanda lui Razvan Lucescu, iar in sezonul trecut a jucat la Veria, unde a dat 6 goluri in 24 de meciuri.