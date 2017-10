'Kaka' de la Steaua e dat disparut! Unul dintre pustii de la care Becali astepta MILIOANE e de NEGASIT in fotbal. Ce s-a intamplat

Are doar 23 de ani, doua titluri castigate, dar cariera sa profesionista pare sa fie deja sub semnul intrebarii.

Iulian Rosu era considerat una dintre marile lovituri ale viitorului la Steaua in 2011, cand nici macar nu implinise 18 ani. Mijlocasul ofensiv a fost poreclit 'Kaka' datorita abilitatii cu mingea, insa asteptarile au intarziat sa se confirme in privinta lui. Rosu a prins un meci in campionat in lotul Stelei, unul in Cupa si doua in Europa League, cu Maccabi Haifa si Schalke, ambele cu Ilie Stan antrenor. Pustiul a dat probe si la Chelsea sau Barcelona in perioada junioratului, insa n-a convins si a revenit de fiecare data la Steaua.

Venirea lui Reghecampf in Ghencea nu l-a ajutat. Rosu a primit din ce in ce mai putina atentie, apoi a fost cedat la Clinceni, inainte de a se elibera de contract, in 2014. A urmat o perioada scurta la Rapid, o trecere pe la Astra si o ultima sansa in liga 1 la ACS Poli Timisoara. Fotbalistul n-a reusit sa devina titular nicaieri. Iarna trecuta a semnat cu Olimpia Satu Mare, unde parea sa-si fi relansat cariera, insa dupa despartirea de ardeleni Rosu nu si-a mai gasit echipa la care sa joace.

Indragostit de Steaua, Rosu povestea ca n-a dormit in 2006 timpd e o saptamana dupa cosmarul trait de UEFAntasticii lui Olaroiu la Middlesbrough. Mijlocasul are in CV doua titluri castigate, unul cu Steaua si unul cu Astra lui Sumudica, acum doua sezoane.