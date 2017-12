Jucatorul Stelei care a REFUZAT sa intre in vacanta! Ce i-a cerut lui Dica dupa ultimul meci din an

Dennis Man a explodat in aceasta toamna la Steaua.

Adus de Steaua anul trecut de la UTA, Dennis Man a avut doar cateva aparitii la echipa mare a Stelei, insa in acest sezon a fost om de baza si unul dintre golgheterii echipei.

Dennis Man vrea sa isi continue ascensiunea si i-a cerut lui Dica un program de antrenament special pentru vacanta. Man vrea sa fie la fel ca Ronaldo, care lucreaza mult in timpul liber in sala de forta.

"Sunt constient ca am nevoie de forta. Si acum in vacanta am sa merg zi de zi la sala. Si pana acum am lucrat si vreau sa pun muschi pe mine pentru ca am nevoie", a spus Man pentru Telekom Sport.

Dennis Man a reusit 8 goluri si 8 pase decisive in toate competitiile.