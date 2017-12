Jucatorul pentru care Contra a insistat toata vara, pus pe lista neagra de Dinamo! Transferul e insa "blocat": singura cale prin care poate pleca Bokila

Jeremy Bokila nu mai este dorit la Dinamo.

Bokila a fost jucatorul pentru care Cosmin Contra a insistat in vara, insa in cele din urma congolezul a ajuns la CFR Cluj. Dupa ce nu a dat randament sub comanda lui Petrescu, ardelenii l-au cedat la Dinamo.

Plecarea lui Bokila de la CFR la Dinamo nu a fost o mutare inspirata nici pentru clubul bucurestean, nici pentru jucator. Atacantul nu a impresionat, iar acum orice transfer al sau este blocat pentru ca a jucat deja la doua echipe in acest sezon.

Totusi, Dinamo si-ar dori sa scape de salariul fotbalistului, informeaza Gazeta. Singura varianta ramasa este un transfer in China: "Ni s-a transmis ca acolo ar putea sa se transfer, cel putin pana in vara. Asteptam un raspuns exact. Sa vedem cum se va rezolva situatia in primele zile din 2018", au declarat surse din cadrul clubului pentru GazetaSporturilor.

Bokila a trimis de doua ori mingea in poarta in perioada petrecuta la Dinamo, insa de fiecare data numele sau a fost "sters" din statistica oficiala. Reusitele au fost trecute drept autogoluri in raporturile oficiale.