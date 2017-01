Jucatorul din nationala Romaniei care vrea sa-si incheie cariera la echipa lui BOBONETE :)

Un fotbalist al nationalei si-a propus ca in 2017 sa joace in ... Las Fierbinti.

Mai mult, vrea sa-si incheie cariera la echipa lui Bobonete, la Iazu. Las Fierbinti e azi la PRO TV, la 20.30.



"Baieti din las fierbinti, va salut", e mesajul lui Balgradean.

In 2016, Balgradean a fost la nationala. In 2017 ar putea primi rolul vietii.



Reporter: Daca ai primi o invitatie sa joci in Las Fierbinti ai accepta ?

Balgradean: Ooo, e greu cred ca pentru mine meseria asta de actor e foarte grea.

Cand apara la Craiova, Balgradean s-a imprietenit cu Bobonete.

Reporter: Care e personajul tau preferat ?

Balgradean: Bobita, clar! Bobita.

Reporter: Aare echipa de fotbal. Daca are nevoie sa promoveze il ajuti?

Balgradean: Clar, cu siguranta, fara nici un fel de problema l-as ajuta.