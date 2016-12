Jucatorul de milioane de pe SUPER LISTA de transferuri a lui Becali care REFUZA DEFINITIV o mutare la Steaua

E unul dintre cei mai apreciati jucatori din Romania, iar Steaua il vrea. El ezita si spune ca nu se gandeste la un transfer.

Razvan Marin are sansa ca din 2017 sa plece din Romania din postura de campion. Nu cu Steaua, ci cu Viitorul, unde a ajuns lider sub comanda lui Hagi la finalul acestui an.

Intrebat de reporterul ProTV care ar fi cadoul suprem pentru el, Razvan Marin a raspuns simplu, incercand sa faca lumina si in cazul unui transfer la Steaua: "Sa luam titlul", a spus acesta, facand referire la Viitorul.

Nu este pentru prima oara cand Razvan Marin refuza Steaua. Tatal sau a marturisit pentru Sport ProTV ca a mai existat o oferta, cunoscuta si public, dar impreuna cu Hagi acestia au decis s-o refuze.

"Oferta Stelei a fost si noi, impreuna cu Gica, am decis ca el sa ramana la Viitorul si cred ca am facut alegerea buna", spune Petre Marin.

Pana in prezent, decizia lui Petre Marin, Hagi si Razvan Marin pare sa fi fost extrem de inspirata. Pustiul a ajuns sa joace la nationala de la venirea lui Christoph Daum, a avut evolutii extraordinare la Viitorul si exista interesul pentru el din Europa.

Napoli este cel mai important nume din campionatele din Europa care a aparut in ultima luna in presa internationala. Refuzul repetat si de aceasta data de Razvan Marin de a pleca la Steaua ar putea inchide definitiv subiectul unui transfer la care Becali visa de un an de zile.