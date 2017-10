Jucatorul dat ca si plecat a reaparut in lotul Stelei! Decizia luata de Dica la meciul cu Voluntari

Portughezul Artur Jorge a primit o noua sansa din partea lui Dica.

Jorge a avut parte de un debut de cosmar la Steaua, autogol in meciul cu Juventus dupa doar 13 secunde! Fundasul portughez n-a mai prins lotul lui Dica de atunci, insa antrenorul Stelei a decis sa-i acorde o sansa in meciul cu Voluntari, cand a luat loc pe banca. Urmeaza un program incarcat pentru Steaua, cu meci joi in Europa League in deplasare la Beer Sheva, in direct la ProTV, iar apoi cu ACS Poli in Liga I.

Jorge nu a prins nici lotul UEFA si se credea ca va parasi echipa in pauza de iarna dupa absenta din lot din turul campionatului. Becali a anuntat insa ca fundasul a semnat pana vara viitoare cu Steaua si va ramane sa se lupte pentru locul sau in echipa.

"Jorge nu pleaca, are un an de contract cu noi, e imprumutat. Cu el, avem patru fundasi centrali, suntem acoperiti pana la vara", a spus Gigi Becali la Digisport.