Jucatorul care traieste a doua tinerete la Steaua! L-a impresionat pe Becali si primeste contract nou: "A calificat echipa in primavara"

Chiar daca are 37 de ani, Filipe Teixeira va primi un contract nou la Steaua.

Teixeira a ajuns tarziu in cariera la Steaua, insa a impresionat in acest sezon. Echipa e prima in Liga I si in grupa de Europa League, calificata deja matematic in primavara europeana.

Portughezul Teixeira semnase pe un sezon vara trecuta dupa despartirea de Astra si va semna pe un nou sezon.

"Este adevarat. Vreau sa-i arat ca apreciez tot ce a facut pentru Steaua si ca a calificat-o in primavara europeana. O sa-i prelungesc contractul pe inca un sezon. Nu o sa-i maresc salariul, o sa ramana acelasi ca pana acum. Sunt foarte multumit de el si a ajutat Steaua sa ajunga unde a ajuns. In scurt timp o sa ii prelungesc, ce daca are 37 de ani”, a spus Becali, potrivit Fanatik.

551 de minute in 12 aparitii a strans Teixeira la Steaua in acest sezon. El a marcat un gol in tricoul ros-albastru.