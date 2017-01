Jucatorul care REFUZA sa plece de la Steaua desi e pe lista neagra: "Cine ii mai da lui 7000 de euro pe luna?"

Dan Popescu a fost pus pe lista neagra la Steaua, dar jucatorul mai are 2,5 ani de contract si refuza sa plece.

Popescu a fost convins vara trecuta sa vina de la Timisoara de MM cu un salariu de 7000 de euro pe luna. Jucatorul in varsta de 28 de ani nu s-a ridicat la pretentiile lui Reghecampf si a fost trimis rapid la echipa a doua. Popescu e liber sa plece acum, insa a refuzat toate ofertele. Niciuna nu s-a apropiat de contractul pe care il are la Steaua.

Voluntari, Chiajna, ASA Targu Mures si ACS Poli s-au interesat de Popescu, insa acestea nu au putut sa-i ofere salariul dorit. In lotul de seniori de la Steaua, Popescu nu mai are loc. Reghe l-a trimis sa se antreneze cu juniorii in curtea liceului Mircea Eliade.

"Prefera sa fie umilit, dar sa fie platit pe contractul semnat", a dezvaluit un apropiat in Gazeta Sporturilor.

2 meciuri a jucat Popescu la Steaua, cu Viitorul si Botosani.