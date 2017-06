Jucatorul care a primit contract pe VIATA cu Steaua! PREMIERA din partea lui Becali

Mihai Pintilii si Florin Nita si-au prelungit contractele cu Steaua.

Steaua a facut transferuri importante in aceasta vara, insa MM Stoica spune ca importante sunt si prelungirile de contract pentru Nita si Pintilii. In premiera, Pintilii a primit o clauza in contract prin care va lucra la Steaua si dupa ce se va retrage de pe teren.



"Inafara transferurilor facute in aceasta perioada, cred ca cele mai importante achizitii sunt, de fapt, miscarile pe care le-a facut acum Steaua. Prelungirea contractelor internationalilor Florin Nita si Mihai Pintilii. Nu e putin lucru ca din trei internationali, doi sa-si prelungeasca contractele.

Pintilii, desi a avut oferte, a acceptat sa ramana la noi si si-a prelungit contractul. E un contract care detine o clauza speciala. Va ramane in club dupa ce va abandona activitatea competitionala, iar eu ma bucur ca am ocazia sa lucrez cu el in calitate de colaborator", a declarat Mihai Stoica.