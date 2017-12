Jucatorii Stelei, dezamagiti dupa ce au pierdut grupa: "Ne-a lipsit agresivitatea" Cat de grava e accidentarea lui Tanase

Steaua 1-2 Lugano / Jucatorii Stelei sunt dezamagiti in urma rezultatului cu Lugano. Ei sperau sa castige grupa si sa intalneasca un adversar mai slab.

"Nimeni nu se mai astepta sa pierdem primul loc, din pacate am facut-o, acum sper sa avem noroc la tragerea la sorti. Sper sa avem un adversar accesibil. Azi am fost mai mult pe langa ei, nu am fost agresivi, desi asa ar fi trebuit sa fim. Cred ca si arbitrajul ne-a dezavantajat. Si la mine si la Junior cred ca a fost penalti. Asta a fost istoria, ne pare rau, speram ca la anul sa facem meciuri bune in Europa. Am simtit ceva la spate, sper sa nu fie ceva grav ", a declarat Tanase la Pro X.

"Am inceput grupa bine, cu trei victorii la rand, dar spre final evolutia a inceput sa scada, speram sa ne revenim, sa facem o pregatire de iarna foarte buna si sa trecem in etapa urmatoare. Indiferent de adversar, vom da totul pe teren. Imi doresc un adversar cat mai puternic, sa ne batem cu el, sa vedem la ce nivel suntem. In ultimele meciuri am aratat foarte rau si trebuie sa vedem unde suntem", a spus Nedelcu.



Steaua a fost invinsa, joi seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-1, de echipa elvetiana Lugano, in ultima etapa a grupei G a Ligii Europa. Echipa lui Nicolae Dica incheie grupa pe locul doi, pe prima pozitie terminand Viktoria Plzen, care s-a impus cu 2-0, in deplasare, in fata echipei Hapoel Beer Sheva. Plzen si FCSB sunt calificate in 16-imile competitiei.

Pe Arena Nationala, au marcat Gnohere '60 pentru FCSB, Daprela '4 si Vecsei '32 pentru Lugano.

In cealalta partida din grupa G, Viktoria Plzen s-a impus cu scorul de 2-0. in deplasare, in fata echipei Hapoel Beer Sheva. Au marcat Hejda '29 si Horava '83.

Viktoria Plzen a incheiat grupa pe primul loc, cu 12 puncte. FCSB a terminat pe pozitia a doua, cu 10 puncte, Lugano pe locul trei, cu 9 puncte, si Hapoel Beer Sheva pe 4, cu 4 puncte.