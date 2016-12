Jucatorii lui Hagi, vedete in presa din Italia! Care e jucatorul urmarit de Inter, Leicester si Sevilla

Pustii lui Hagi s-au facut mari si acum ataca titlul in Romania. Echipe mari sunt pe urmele lor.

Viitorul, basmul fotbalului romanesc! scrie jurnalistul italian Gianluca di Marzio pe site-ul sau.



"Viitorul Constanta nu exista in 2009, iar acum conduce campionatul Romaniei, cu 42 de puncte dupa 21 de etape. Suma cheltuita pentru transferuri in ultimele opt sezoane? 10 000 de euro. Restul este despre Gheorghe Hagi, Maradona din Carpati", povesteste jurnalistul de la Sky Sport.

Hagi si-a facut echipa de titlu, in conditiile in care si-a vandut in fiecare an cei mai buni jucatori. Chiar si pe fiul sau la Fiorentina in vara.

Di Marzio a amintit de transferul lui Ianis Hagi la Fiorentina pentru doua milioane de euro, dar si de ceialti romani ajunsi in Italia de la Academia Hagi: fundasul Mihai Balasa (Trapani) si mijlocasul Alexandru Mitrita (Pescara).

Acelasi jurnalist a nominalizat si cei cinci jucatori de la Viitorul care pot face curand pasul spre echipe din strainatate si echipele interesate de serviciile acestora.



LISTA LUI DI MARZIO

Florinel Coman (18 ani, atacant): Bologna

Razvan Marin (20 de ani, mijlocas): Fiorentina, Sassuolo, Bruges

Bogdan taru (22 de ani, fundas central): Genoa

Romario Benzar (24 de ani, fundas dreapta): Sampdoria, Bruges

Dragos Nedelcu (19 ani, mijlocas): Inter, Leicester, Sevilla